Безработица в Москве из-за пандемии выросла в шесть раз

Уровень зарегистрированной безработицы в Москве в настоящее время составляет 2,72%. Безработными признаны 196 тыс. москвичей, которые стоят на учёте в центре занятости населения.
Это почти в 6,5 раз больше, чем было до начала пандемии коронавируса,
Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что москвичи стали чаще обращаться в службу занятости за помощью после введения в городе ограничительных мер. Тогда был повышен размер пособия до 19,5 тыс. рублей в месяц и упрощён порядок его получения.
С окончанием самоизоляции мы замечаем резкое снижение количества обращений за пособиями по безработице. Если в апреле в центр ежедневно поступало более 10 тыс. заявок, то сейчас количество обратившихся за пособием сократилось до 1200–1500 в день, — отметила Ракова.
Причиной снижения числа обращений чиновник считает оживление рынка труда.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России наблюдается замедление прироста безработицы, полное восстановление потребительского спроса увеличит реальные денежные доходы населения. Это следует из сообщения пресс-службы Минтруда РФ. По данным ведомства, в июне уровень безработицы составил 6,2%.
Добавьте наши новости в избранные источники