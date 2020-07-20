Безработица в Москве из-за пандемии выросла в шесть раз

https://static.news.ru/photo/77a88d54-ca51-11ea-9d63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уровень зарегистрированной безработицы в Москве в настоящее время составляет 2,72%. Безработными признаны 196 тыс. москвичей, которые стоят на учёте в центре занятости населения.

Это почти в 6,5 раз больше, чем было до начала пандемии коронавируса, сообщается на сайте мэра столицы.

Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что москвичи стали чаще обращаться в службу занятости за помощью после введения в городе ограничительных мер. Тогда был повышен размер пособия до 19,5 тыс. рублей в месяц и упрощён порядок его получения.

С окончанием самоизоляции мы замечаем резкое снижение количества обращений за пособиями по безработице. Если в апреле в центр ежедневно поступало более 10 тыс. заявок, то сейчас количество обратившихся за пособием сократилось до 1200–1500 в день, — отметила Ракова.

Причиной снижения числа обращений чиновник считает оживление рынка труда.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России наблюдается замедление прироста безработицы, полное восстановление потребительского спроса увеличит реальные денежные доходы населения. Это следует из сообщения пресс-службы Минтруда РФ. По данным ведомства, в июне уровень безработицы составил 6,2%.