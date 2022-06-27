Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что преподаватели, ведущие пропаганду в интересах других государств, должны покинуть занимаемые должности, является абсолютно правильным, рассказала NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. По ее словам, идущий против государственной идеологии учитель не должен преподавать в вузе. Более того, парламентарий призвала обратить внимание на учебники русского языка как иностранного, которые также подрывают интересы РФ.

Если человек идет против нашей страны и занимает государственную должность, преподавая в государственному вузе и получая заработную плату, то он не должен занимать подобную должность. У меня даже сомнений нет в этом вопросе. Мы должны отстаивать интересы нашей страны. Если люди, пользуясь тем, что их воспринимают студенты, они же сеют зерна в этих ребят, дают неправильную идеологию и подрывают интересы нашей страны. Я не успела сегодня задать вопрос об учебниках русского языка как иностранного, которые разрабатываются и используются в учебной программе. Эти учебники тоже подрывают интересы нашей страны, это важные вещи и слава богу, что мы об этом начали говорить. Такое есть в разных вузах, к сожалению, и не только на факультете журналистики МГУ, поэтому тема крайне важная, — заявила Лантратова.