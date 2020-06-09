В ГД не поддержали отмену испытательного срока при трудоустройстве

https://static.news.ru/photo/d8175226-aa38-11ea-917e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник не поддержал идею отменить испытательный срок при трудоустройстве. По его мнению, работодатель сперва должен проверить, насколько добросовестно соискатель будет относиться к своей работе.

Я не против испытательного срока. Пусть он остаётся, потому что надо посмотреть, подходит работник или нет. Как можно просто принять человека на работу? Должно быть так, чтобы работодатель смог испытать работника, — сказал Мельник « Москве 24 ».

Он также отметил, что ответственный работодатель всегда назовёт причину отказа после испытательного срока, если претендент не подходит на должность.

Это всегда было, даже в Советском Союзе, — подчеркнул Мельник.

Ранее депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил отменить испытательный срок при приёме на работу.

Он добавил, что новому сотруднику во время испытательного срока назначают пониженную зарплату, при этом он выполняет полный объём работы, писал NEWS.ru.