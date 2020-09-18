В ГД надеются, что православные вскоре снова смогут помолиться в Айя-Софии

https://static.news.ru/photo/a3e60950-fa4e-11ea-a605-fa163e074e61_660.jpg Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов рассчитывает, что православные верующие скора снова смогут помолиться в соборе Святой Софии в Стамбуле.

[В Межпарламентской ассамблее православия] поставили вопрос сохранения памятников нашей православной цивилизации. Речь идёт о храме Святой Софии в Турции, он является общим достоянием человечества. Мы надеемся, что православные верующие в ближайшее время смогут поклониться этой святыне, — заявил он РИА Новости.

Также он отметил, что ведутся обсуждения о посещении россиянами религиозных мест на Украине, в Сирии, Черногории и на Кипре.

Гаврилов на прошлой неделе был избран главой Межпарламентской ассамблеи православия.

Собор Святой Софии находится в историческом центре Стамбула. Это памятник ЮНЕСКО первой половины VI века. Более тысячи лет собор оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. В 1453 году после захвата города османами Софийский собор был превращён в мечеть, а в 1935 году приобрёл статус музея Айя-София.

В начале июля Государственный совет Турции отменил постановление кабинета министров 1934 года, согласно которому христианский храм был превращён в музей. После решения Госсовета президент Турции Реджеп Эрдоган подписал указ, позволяющий мусульманам совершать молитвы в соборе.

Как писал NEWS.ru, 24 июля в Айя-Софии прошёл первый с 1934 года пятничный намаз.