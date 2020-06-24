В Гатчине священника-гея задержали за одиночный пикет

https://static.news.ru/photo/4457933a-b644-11ea-a97e-fa163e074e61_660.jpg Александр Хмелёв Фото: rev.father.alex/facebook.com

В Ленинградской области ЛГБТ-активист и священнослужитель Александр Хмелёв задержан за одиночную манифестацию. Он вышел с плакатом на одну из улиц Гатчины, на котором были лозунги: «Россия, покайся», «Желаю мира Украине» и строки из Библии о том, что все нарушители границ соседей будут «прокляты». Об этом рассказал в Facebook общественный защитник Динар Идрисов.

При этом на баннере, который держал в руках священник-гомосексуалист, несколько раз повторялась фраза «против Путина». По словам Идрисова, Хмелёва продержали в полицейском участке более четырёх часов.

Транспарант изъяли без протокола под видеозапись, никаких протоколов не составили. Примечательно, что особый интерес сотрудников жандармерии вызвало не содержание плаката, а его оформление скотчем с надписью — «против Путина», — считает Идрисов.

При этом сам Хмелёв подтвердил в Facebook, что его выпустили. Однако, продолжил ЛГБТ-активист, его «антивоенный» плакат при этом собираются отправить на экспертизу.

Как писал NEWS.ru, ранее экс-депутат Рады Владимир Олейник отреагировал на акцию ЛГБТ-активистов, когда они подняли на меч монумента «Родина-мать» радужный флаг.