В ФРГ отключение России от SWIFT назвали нереалистичным

Немецкий политолог Янис Клюге назвал нереалистичным вариант, при котором Россия может лишиться подключения к SWIFT. Он отметил, что российские власти так не зависят от решений стран Запада, как их зарубежные коллеги. Об этом специалист рассказал в интервью телеканалу N-TV.

Такой сценарий представляется просто невозможным ещё и в свете энергетической зависимости от России, — подчеркнул политолог.

Эксперт уточнил, что такие действия полностью уничтожат торговлю России со странами Евросоюза. Кроме того, он выразил сомнение в том, что немецкие или европейские компании пойдут на расширение санкций, так как это может обернуться «и другими последствиями». По его словам, больше всего от прекращения торговли с Москвой пострадает Берлин.

Ранее президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко заявил, что Вашингтон может рассматривать сразу несколько санкционных мер в отношении России. Наряду с отключением от системы SWIFT речь может идти о запрете американским компаниям работать в РФ и даже о запрете на использование доллара для расчётов, хотя это нанесёт большой удар и по бизнесу США.