Фитнес-клубы предупредили о невосполнимых потерях кадров из-за мобилизации PR-директор X-FIT Чиненова: фитнес-клубы могут столкнуться с невосполнимой потерей кадров из-за мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фитнес-клуб

В связи с объявлением мобилизационного призыва в России может резко сократиться число квалифицированных фитнес-инструкторов мужчин, поделилась в беседе с NEWS.ru PR-директор сети фитнес-клубов X-FIT в России Ольга Чиненова. По ее словам, отрасль не успела восполнить потери после закрытия тренажерных в период пандемии COVID-19, а мобилизация военнообязанных мужчин может привести к невосполнимым потерям.

Кадровые проблемы перед отраслью стоят очень давно, а после закрытия фитнес-клубов в пик COVID-19 проблема обострилась — часть людей нашли другую работу, ушли в другую сферу, либо ушли в свободное плавание и открыли собственные бизнесы. Отрасль не успела восстановить кадровые потери, и сейчас дополнительная проблема, связанная с частичной мобилизацией, действительно может привести с невосполнимым потерям, это правда, — рассказала Чиненова.

Она подчеркнула, что по структуре востребованности услуг тренажерный зал, в котором работают в основном мужчины, стоит на первом месте для посетителей. Девушки-инструкторы, в основном, ведут групповые программы, такие как йога, пилатес, Body mind и другие.

При этом Чиненова отметила, что в настоящий момент отрасль не пострадала от мобилизации, так как прошел довольно незначительный срок с момента объявления призыва.

Вместе с HR мы провели ревизию списков, посмотрели, кто в них входит (может попасть под частичную мобилизацию. — NEWS.ru). Под нее попадает достаточно высокий процент мужского населения. Влияния мобилизации на кадры пока не ощутили, потому что, видимо, не всем доставили повестки. Есть люди, которых мобилизовали, но пока это минимальный процент, — уточнила она.

В настоящий момент фитнес-клубы ищут новых подходящих сотрудников, которые не должны подпасть под мобилизацию, преимущественно мужчин, а также собираются нанимать выпускников собственных образовательных программ.

Ранее «Национальное фитнес-сообщество» (НФС) и входящие в него представители 1936 фитнес-клубов обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить тренеров и инструкторов-методистов по физкультуре и спорту в перечень специальностей, которым дается отсрочка от частичной мобилизации. Сейчас под призыв попадают 70% мужчин из отрасли.

Ранее стало известно, что спустя неделю после начала частичной мобилизации у фитнес-центров на 10–25% снизились продажи клубных карт, рассказали РБК участники рынка. Также участились случаи отказов от купленных абонементов и их переоформления на родственников или друзей.