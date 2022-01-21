В Федерации еврейских общин России оценили скандальные фотосессии у храмов

Обнаженные фотосессии возле храмов и мечетей связаны с желанием людей оказаться в центре внимания, совершить поступок, который станет предметом обсуждения всего общества, это настоящая слава Герострата, заявил глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОР) Борух Горин в разговоре с NEWS.ru.

Мне кажется, нет ничего нового под луной. Слава Герострата (Герострат — житель древнегреческого города Эфеса, сжёгший храм Артемиды, чтобы его запомнили потомки. — NEWS.ru) Людям нравится быть в центре внимания, а когда это становится предметом обсуждения всего общества — всегда появляются желающие повторить этот «подвиг». Тут нет больших вопросов о том, почему это повторяется. Я говорю даже не о конкретном случае, мне кажется, что всё делается ради шумихи, чтобы оказаться в центре внимания любой ценой, — сказал Горин.

Он подчеркнул, что участники скандальных фотосессий добиваются привлечения к себе большого внимания и их все обсуждают. Горин отметил, что бороться с таким такими явлениями можно на законодательном уровне, возбуждая уголовные дела.

Есть законы о хулиганстве, об общественно-опасных действиях. Зависит от того, где это было сделано, если было бы сделано около школы, или около парламента — это было бы не менее оскорбительным и не более или не менее опасным, чем если бы это было около храма или возле синагоги, — отметил собеседник.

Горин подчеркнул, что не стал бы выделять для этого особые законы, связанные с защитой верующих или религией.

20 января в Сети появился видеоролик, на котором одна девушка фотографирует другую на фоне столичной мечети. Модель позировала в нижнем белье, её лицо было скрыто балаклавой. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ).