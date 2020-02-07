https://static.news.ru/photo/f4df42dc-49b3-11ea-89cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Congjun/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рост закупочных цен повлиял на рост розничных цен на медицинские маски. Таким образом в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) прокомментировали информацию о необоснованном завышении цен на средства защиты.

Кроме того, специалисты зафиксировали снижение запасов медицинских масок у производителей и поставщиков. Это связано с резко возросшим спросом на продукцию.

Следует отметить, что не во всех субъектах РФ представители аптечных сетей отмечают ажиотажный спрос на маски, — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, заключённые в исправительных учреждениях Курской области начали изготавливать медицинские маски. Об этом сообщает региональное управление ФСИН РФ.