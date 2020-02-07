Заключённые в исправительных учреждениях Курской области начали изготавливать медицинские маски. Об этом сообщает региональное управление ФСИН РФ.
Отмечается, что качество масок ничем не уступает аптечным, они шьются из нетканого материала.
В ближайшее время заключённые сошьют более 10 тысяч масок.
Также в сообщении говорится, что маски будут использоваться в исправительных учреждениях.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что медицинские маски не защищают от коронавируса.
Представители организации подчеркнули, что маска может снизить риск заражения, однако она должна использоваться вместе с другими превентивными мерами. Среди них — гигиена рук и соблюдение дистанции не менее одного метра между собой и окружающими.
Как писал NEWS.ru, из-за участившихся случаев ОРВИ и для профилактики заболевания коронавирусом в Хабаровске вводится масочный режим.
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