https://static.news.ru/photo/1733308e-497b-11ea-ac36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Quanchao/Global Look Press

Заключённые в исправительных учреждениях Курской области начали изготавливать медицинские маски. Об этом сообщает региональное управление ФСИН РФ.

Отмечается, что качество масок ничем не уступает аптечным, они шьются из нетканого материала.

В ближайшее время заключённые сошьют более 10 тысяч масок.

Также в сообщении говорится, что маски будут использоваться в исправительных учреждениях.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что медицинские маски не защищают от коронавируса.

Представители организации подчеркнули, что маска может снизить риск заражения, однако она должна использоваться вместе с другими превентивными мерами. Среди них — гигиена рук и соблюдение дистанции не менее одного метра между собой и окружающими.

Как писал NEWS.ru, из-за участившихся случаев ОРВИ и для профилактики заболевания коронавирусом в Хабаровске вводится масочный режим.