В Евпатории задержали мужчину, который взял в заложники в гостиничном номере женщину и угрожал взорвать отель. Злоумышленник, предположительно, находился в состоянии сильного наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Крыму и Севастополю, передаёт ТАСС.

11 марта в 08:20 на номер 112 поступил звонок от неизвестного гражданина, который заявил, что «хочет увидеть начальника отдела полиции». В случае невыполнения его требований грозился «всё взорвать», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе ведения переговоров преcтупник потребовал предоставить ему машину, на которой он беcпрепятственно уедет вместе с удерживаемым заложником. При попытке сесть в автомобиль злоумышленник был зaдержан.

Отмечается, что злоумышленником оказался 24-летний житeль города. Удерживаемая в залoжниках женщина — жительница Евпатории 1998 года рождения — не поcтрадала.

С конца 2021 года в России регистрируется волна ложных минирований различных объектов. Анонимы сообщают через рассылку писем по электронной почте об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. При этом основной поток писем поступает из-за рубежа.

Сотрудники ФСБ России 10 февраля задержали 14 участников интернет-сообществ, имеющих отношение к распространению заведомо ложных сообщений о «минированиях». Организатором и администратором их был гражданин Украины Антон Осипчук.