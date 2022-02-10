ФСБ задержала украинского организатора рассылки сообщений о лжеминировании

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) сообщили, что в рамках расследования массовых случаев ложных сообщений о минировании школ и вузов в России, странах СНГ и Донбассе, сотрудники ведомства задержали 14 человек. Среди них и организатор группы — 18-летний уроженец Украины Антон Осипчук, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

ФСБ совместно с МВД и СК РФ осуществляются розыск и пресечение деятельности лиц, причастных к массовому распространению в конце 2021 года и начале 2022 года в сети Интернет заведомо ложных сообщений о минировании <...> на территориях России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Молдавии, а также непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Задержаны 14 участников «сваттинговых» интернет-сообществ, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, ложные угрозы террористических атак распространяются «в целях дестабилизации обстановки в Российской Федерации и сопредельных государствах, вымогательства денежных средств и из хулиганских побуждений».

В ходе совместной работы российских и зарубежных правоохранительных органов установлено, что к организации преступной деятельности причастны участники так называемых сваттинговых интернет-сообществ, а их организаторами и администраторами являлись гражданин Украины Осипчук Антон, 2003 года рождения, уроженец Волынской области, а также его подельники, — сообщили в спецслужбе.

По данным ФСБ, Осипчук является студентом факультета информационной безопасности Национального техуниверситета в Киеве. Против него и остальных 13 задержанных уже открыты уголовные дела по частям 2 и 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма, совершённое в отношении объектов социальной инфраструктуры; то же деяние, совершенное в целях дестабилизации деятельности органов власти). Членам группы грозит наказание в виде тюремного заключения на срок от трёх до восьми лет.

Осуществляется подсчёт нанесённого злоумышленниками материального ущерба, который виновные лица либо их родители будут обязаны возместить, — отметили в ведомстве.

При этом розыск других лиц, причастных к данному преступлению, продолжается .

Несмотря на принимаемые дестабилизаторами меры по анонимизации своей деятельности в сети Интернет, они будут найдены и привлечены к уголовной ответственности, — подчеркнули в ФСБ.

Видео с задержания и признательные показания задержанных были опубликованы ведомством. В записи подозреваемые сообщают о том, что координация их действий велась через группу в Telegram, где выкладывались указания, кто и что «минирует».

Волна ложных сообщений о минировании прокатилась по России и странам СНГ с начала 2022 года.

Ранее учащихся и персонал школ Красноярска, Севастополя, Керчи и Хабаровска эвакуировали из-за угроз минирования. Также подобные угрозы поступали в учебные заведения Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и ряда других городов РФ.

26 января из-за поступивших угроз минирования специалисты проверили все школы в Центральном округе Москвы. Из-за аналогичных сообщений 25 января детей эвакуировали из школ Саратова, Тюмени и Челябинска.

Также сообщение об угрозе теракта поступало в отношении самолётов в аэропорте Шереметьево, всех районных судов Москвы, торговых центров, вокзалов.