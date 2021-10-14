В Екатеринбурге перекрыли дорогу из-за смога

Сотрудники ГИБДД перекрыли движение по части Екатеринбургской кольцевой дороги из-за плохой видимости в связи с сильным смогом от горящих торфяников. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в пресс-службе регионального ГИБДД. Ранее сообщалось, что одном из микрорайонов на окраине Екатеринбурга тлеет торфяник, однако открытого очага возгорания нет.

ЕКАД — от Полевского тракта до Медного — движение закрыли из-за плохой видимости в связи с горением торфяников для безопасности дорожного движения, видимость нулевая, — сообщается в ведомстве.

Ранее сообщалось, что Екатеринбург окутан смогом из-за тлеющего на большой глубине торфяника. Отмечается, что помимо проблем с воздухом, по словам жителей города, на улицах ухудшилась видимость. Дыма много, и он движется в сторону города. Людей просят закрыть окна, делать влажную уборку в квартирах и меньше гулять.

В МЧС призвали граждан сохранять спокойствие. За решение возникшей проблемы взялось управление Роспотребнадзора по Свердловской области. Специалисты оценят содержание вредных примесей в воздухе.