В ЕГЭ по обществознанию добавят вопросы по поправкам в Конституцию

https://static.news.ru/photo/b36043a6-fc23-11ea-aca4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова рассказала об изменениях в ЕГЭ 2021 года. По её словам, в экзамен по обществознанию войдут вопросы по поправкам в Конституцию, а ОГЭ по этому предмету пополнится заданием с развёрнутым ответом на анализ визуальной информации.

Об этом она рассказала в интервью «Парламентской газете». Также изменятся экзамены по истории: в ЕГЭ появятся две новые модели исторического сочинения (на основе исторических процессов и исторических личностей), а в ОГЭ — три дополнительных задания с кратким ответом по мировой истории.

Уже несколько лет мы осмысленно ведём борьбу с использованием шаблонов развёрнутых ответов, заучиванием «золотых» сочинений, аргументов, решений задач и прочими заготовками, за которыми не видно ученика. Понятно, что многим учителям и репетиторам так проще готовить к экзамену, но эта практика, по моему мнению, крайне вредна, — добавила она.

Решетникова добавила, что обязательного ЕГЭ по иностранным языкам точно не будет.

Ранее NEWS.ru писал, что демонстрационная версия ЕГЭ по информатике опубликована на сайте подведомственного Рособрнадзору Федерального центра тестирования. Там можно пройти демоверсии заданий 2021 года. Именно с этого времени выпускники, выбравшие ЕГЭ по информатике, будут сдавать его на компьютере.