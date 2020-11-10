В Духовном собрании мусульман не поддержали запрет браков с иноверцами

https://static.news.ru/photo/f7ea4f46-23ea-11eb-a5fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Духовное собрание мусульман России (ДСМР) считает, что межконфессиональные браки возможны. Об этом заявил глава ДСМР муфтий Альбир Крганов.

Совет улемов (старейшин) Духовного управления мусульман России, которое является совершенно другой организацией, ранее заявил о недопустимости браков между мужчинами-мусульманами и женщинами других конфессий. Исключения возможны лишь по решению местного муфтия в случае, если женщина выразила готовность «следовать предписаниям священного Корана».

По словам Крганова, в ДСМР к заключению совета улемов относятся с уважением, но добавить «больше, чем сказано в Коране», не могут.

Всевышний разрешает браки с людьми Писания, — заявил он в беседе с РИА Новости.

При этом он напомнил, что брак женщины-мусульманки с мужчиной-немусульманином невозможен. Исламское право его исключает.

Мужчина — главенствующий в семье, отвечает за семью перед Творцом и должен быть верующим, — сказал глава ДСМР.

Он также добавил, что вступая в брак с женщиной-немусульманкой, мужчина должен «своей жизнью, знанием показать избраннице красоту ислама». По его словам, мужчина должен сделать так, чтобы их дети были воспитаны в исламе, а также призван «сподвигнуть» жену, чтобы и она приняла ислам.

Ранее NEWS.ru писал о том, что муфтий Чеченской Республики Салах-хаджи Межиев прокомментировал запрет Духовного управления мусульман России на браки с девушками-немусульманками. По словам Межиева, это положение исламской религии является общеизвестным.