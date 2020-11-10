Муфтий Чечни прокомментировал запрет на межконфессиональные браки

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Муфтий Чеченской республики Салах-хаджи Межиев прокомментировал запрет Духовного управления мусульман России на браки с девушками-немусульманками. По словам Межиева, это положение исламской религии является общеизвестным.

Нет никакой необходимости это обсуждать и говорить об этом, никаких споров и разногласий в этом вопросе нет, — цитирует РИА Новости чеченского муфтия.

Межиев подчеркнул, что запрет направлен на укрепление семьи, духовных основ и снижение количества разводов и противоречий.

Как писал NEWS.ru, муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов рассказал об условиях брака мусульманина с представительницей другой религии. По словам Аляутдинова, если женщина не исповедует, но уважает ислам и согласна воспитывать детей в его традициях, то мусульманин может жениться на ней.

Совет улемов (мусульманских учёных) Духовного управления России опубликовал заключение, согласно которому брак мусульманина с иноверкой допускается в исключительных случаях и по решению местного духовенства. При этом женщина должна следовать предписаниям ислама. Решение вызвало большой резонанс в российском обществе.