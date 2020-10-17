В ДТП в Челябинской области погибли три человека

Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Оппозиционер Алексей Навальный дал очередное интервью. На этот раз еженедельнику New Yorker. Рассказывая, как проходит его реабилитация, он сравнил себя с Железным Дровосеком.

Я потерял всякую гибкость. Я как Железный Человек из «Волшебника страны Оз». Сила возвращается быстрее, чем координация и баланс, — рассказал он изданию. Физиотерапия, вспоминает Навальный, началась с простейших вещей:...