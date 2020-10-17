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В ДТП в Челябинской области погибли три человека

18:21, 18 октября 2020
Фото: Управление ГИБДД по Челябинской области

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.

Инцидент произошёл на 2-м км автодороги Миасское — Шадринск в Красноармейском районе области. Водитель Hyundai IX35 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель», сообщает РИА Новости.

В результате ДТП оба водителя и пассажир Hyundai от полученных травм скончались на месте происшествия, — цитирует агентство сводку ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее NEWS.ru писал, что пять человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.

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