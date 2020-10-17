В ДТП в Челябинской области погибли три человека

Три человека погибли при столкновении двух автомобилей в Челябинской области. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.
Инцидент произошёл на 2-м км автодороги Миасское — Шадринск в Красноармейском районе области. Водитель Hyundai IX35 выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Газель»,
В результате ДТП оба водителя и пассажир Hyundai от полученных травм скончались на месте происшествия, — цитирует агентство сводку ГИБДД.
По факту ДТП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее NEWS.ru писал, что пять человек пострадали в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля на севере Москвы. Об этом сообщил представитель экстренных служб столицы.