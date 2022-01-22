В Доме Романовых рассказали о поддержке РПЦ в признании царских останков

Если в Русской православной церкви (РПЦ) примут решение признать подлинность останков последнего российского императора Николая Второго, а также и членов его семьи, то Российский императорский дом Романовых его поддержит, об этом заявил «Интерфаксу» директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов. Он также отметил, что в таком случае останки цесаревича Алексея и его сестры Марии потребуется захоронить вместе со всей семьёй, в Петропавловском соборе в Петербурге.

Если сейчас наступает момент, когда Русская православная церковь готова, ознакомившись со всеми многосторонними результатами исследований, признать екатеринбургские останки подлинными, это будет принято Императорским домом с благоговением, доверием к Русской православной церкви и с большой радостью, — подчеркнул глава канцелярии.

По мнению Закатова, если Архиерейский собор РПЦ согласится с признанием их подлинности, в таком случае останки цесаревича Алексея и его сестры Марии необходимо захоронить вместе со всей семьёй, в усыпальнице Петропавловского собора в Санкт-Петербурге.

В субботу, 22 января, в Московской патриархии заявили, что проведённое следствие развеяло сомнения в подлинности останков членов семьи последнего российского императора, найденных под Екатеринбургом.

Мы должны дождаться решения с Архиерейского собора. Если церковь признает, что это именно император Николай Второй и члены его семьи, то эти гробницы в усыпальнице в Петропавловском соборе приобретут дополнительный сакральный смысл, — отметил Закатов.

Он подчеркнул, что в Российском императорском доме не утверждали и не опровергали подлинность останков, а находились в ожидании «соборного определения церкви».

На данный момент Российский императорский дом считает, что за последние годы представлено много доказательств в пользу подлинности останков. Мы всегда говорили, что на свете нет сил, более заинтересованных сил в том, чтобы екатеринбургские останки могли быть признанными подлинными, чем Русская православная церковь и Российский императорский дом, — сказал представитель дома.

Ранее сообщалось, что в Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга прошло венчание Георгия Романова с невестой, Ребеккой Беттарини, которая приняла православие с наречением ей имени Виктория Романовна.

Участие роты почётного караула в церемонии церковного венчания привело к всплеску обсуждения в обществе. В том числе людей заинтересовало участие представителей Минобороны. После чего в Западном военном округе начато служебное расследование в связи с участием солдат роты в рядовом мероприятии.