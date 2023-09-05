В ДНР вынесли приговор убившему 14 человек морпеху ВСУ Суд ДНР приговорил к пожизненному заключению морпеха ВСУ за убийство 14 человек

Фото: СК РФ

Военнослужащий морской пехоты ВСУ Валентин Василенко, ответственный за убийство 14 мирных жителей, был приговорен к пожизненному заключению, сообщила пресс-служба Следственного комитета России, ссылаясь на решение суда ДНР.

Приговором суда Василенко назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — сообщили в ведомстве.

Как уточняется, Василенко служил оператором ПТРК в 501-м батальоне 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ. В марте 2022 года он вместе с сослуживцами открыл огонь по гражданскому автомобилю. В результате были убиты шестеро мужчин, женщина и маленький ребенок. В тот же период осужденный расстрелял еще шесть мирных жителей на автомобильном мосту в Мариуполе.

Ранее Верховный суд ДНР также вынес вердикт по делу бойца «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Дмитрия Шегая. Он был приговорен к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима за убийство гражданского в Мариуполе весной минувшего года.

Следствием было установлено, что Шегай задержал местного жителя, и доставил его на боевую позицию в поселке Мирный, обвиняя в поддержке СВО. Тогда командир поручил Шегаю и его сослуживцам расстрелять задержанного.