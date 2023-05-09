В десятках стран прошла акция «Бессмертный полк»

Фото: Артем Иванов/ТАСС

Акция «Бессмертный полк» в Пекине

Акция «Бессмертный полк» прошла в десятках стран мира, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В Пекине в демонстрации приняли участие около 700 человек. В Париже на шествие прибыли порядка тысячи человек. Также акции состоялись в Риме, Тель-Авиве, в немецких Кельне и Франкфурте-на-Майне, в Бейруте.

В Монголии в шествии приняли участие 500 человек, в Австралии — 100 человек. В Дублине «Бессмертный полк» прошел в формате автопробега. Известно, что в Стамбуле акция прошла при поддержке генконсульства России.

В ряде городов была устроена полевая кухня и исполнялись песни военных лет.

Ранее Высший административный суд Берлина одобрил жалобу местной полиции и запретил использование флагов России на 9 Мая. Помимо этого, под запрет подпали знамена Советского Союза и георгиевские ленты. Полиция Берлина сообщила, что запрет будет действовать исключительно на территории обозначенных мемориалов в городе. До этого административный суд Берлина разрешил российские флаги и символику на время шествия «Бессмертного полка». Участники акции должны были пройти по улице 17 Июня от Бранденбургских ворот до мемориала в Тиргартене.