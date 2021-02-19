В дептрансе Москвы предупредили о вечерних пробках в субботу

https://static.news.ru/photo/68c08c86-7340-11eb-be0b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суббота, 20 февраля, стала полноценным рабочим днём для большинства россиян, на улицах Москвы наблюдаются незначительные заторы, однако к вечеру ситуация с трафиком в городе может стать сильно хуже, сообщают в департаменте транспорта правительства Москвы.

Сейчас пробки в городе оцениваются в два балла, общая протяжённость затора составляет около 53 км. Движение затруднено на внешней стороне МКАД возле съезда на Дмитровское шоссе, на Волоколамском проспекте и на шоссе Энтузиастов. На МКАД произошло ДТП с участием тягача с прицепом, несколько рядов оказались перекрыты, говорится в сообщении столичного дептранса в Telegram-канале.

Днём в столице ожидаются пробки в пять-шесть баллов, к вечеру ситуация может ухудшиться до семи-восьми баллов, предупреждают в ведомстве.

Накануне NEWS.ru писал о том, что в Москве вечером 17 февраля автомобилисты столкнулись с сильными заторами, пробки оценивались в 9–10 баллов.