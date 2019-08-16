https://static.news.ru/photo/cc36961a-c0b9-11e9-a016-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Макеты и репродукции павильонов, фонтанов и скульптур ВДНХ разместят на Тверской улице столицы ко Дню города.

Тверская и её окрестности станут основным местом проведения торжественных мероприятий, здесь разместят около 30 арт-объектов, посвящённых ВДНХ. Некоторые из них будут копиями существующих сооружений, другие — тех, что не сохранились до наших дней, сообщает сайт Мэра Москвы.

Самыми необычными экспонатами станут четырёхметровая копия фонтана «Золотой колос», пятиметровые «Рабочий и колхозница» и восьмиметровый макет северного входа с оригинальными барельефами.

Как ранее писал News.ru, на Тверской в День города пройдут бесплатные мастер-классы. В них, по самым скромным подсчётам, принять участие смогут не менее 25 тысяч человек. В центре города соорудят скалодром. Под присмотром инструкторов москвичи и гости столицы смогут забраться на высоту восемь метров.