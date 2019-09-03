https://static.news.ru/photo/eaaab9c4-ce46-11e9-8de9-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

На время празднования Дня города 7 и 8 сентября парковка в зоне платного парковочного пространства в столице будет работать в штатном режиме.

Об этом сообщили в правительстве Москвы. То есть в субботу парковка будет платной, а в воскресенье — бесплатной.

Праздничная программа в честь 872-летия города будет представлена на многих площадках по всему городу: на Тверской улице, у храма Христа Спасителя, в парке искусств «Музеон», в парке «Зарядье», на Цветном бульваре, Старом Арбате и на Поклонной горе. Открытие пройдёт на ВДНХ.

Ранее News.ru писал о том, что воздух в Москве в День города прогреется до 26 градусов, возможен кратковременный дождь.