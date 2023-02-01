В декрет вместо армии: почему мужчины резко захотели сидеть с детьми Представители сильного пола все чаще оформляют отпуск по уходу за ребенком. О причинах этого — в материале NEWS.ru

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские мужчины массово заявили о готовности уйти в декретный отпуск вместо супруги в случае рождения ребенка. Таковы результаты исследования, проведенного рекрутинговым сервисом SuperJob. Эксперты подтверждают: подобный тренд уже сформировался в обществе. Одни связывают это с тем, что гендерные роли постепенно стираются, другие увидели в тенденции куда более прикладные причины — возможность избежать мобилизации в случае её продолжения.

Тревожный симптом

Как выяснилось в ходе исследования, не исключают возможности воспользоваться правом отпуска по уходу за ребенком 43% представителей сильного пола.

В то же время каждый третий опрошенный ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребенком вместо жены, еще 23% скорее исключают такую возможность. Свою позицию респонденты аргументировали не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада.

Однако, по данным SuperJob, 27% в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, еще 16% скорее согласились бы на это.

Примечательно, что по сравнению с 2020 годом общее число тех, кто не против взять на себя многочисленные обязанности по присмотру за младенцем, выросло на 4 процентных пункта.

О том, что в течение последнего года им доводилось предоставлять сотруднику-мужчине отпуск по уходу за ребенком, сообщил каждый шестой российский работодатель.

Папа в декрете — это уже не фантастика, а повседневная реальность, утверждает в разговоре с NEWS.ru руководитель общественной организации «Родительское собрание» Константин Долинин. По его мнению, многие мужчины сегодня вынуждены уходить в отпуск по уходу за ребенком.

Причины у всех разные, однако чаще всего это происходит отнюдь не от хорошей жизни. Бывает так, что у женщины есть хорошая высокооплачиваемая работа и она физически не может уйти в декрет. Уйдет — потеряет работу и доход. В таких случаях вместо них в декрет идут мужья. Либо такое случается, когда у мужчин нет постоянной и стабильной работы, — рассказал Долинин.

О том, что такое поведение мужчины — показатель финансового неблагополучия, говорит и руководитель Агентства стратегических коммуникаций Вадим Самодуров. По его мнению, мужчина, имеющий стабильную высокооплачиваемую работу, которая полностью закрывает все материальные потребности по содержанию собственной семьи, никогда не будет искать способы для того, чтобы не работать, а например, уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены.

Подобные действия — это попытка спрятаться от навалившихся проблем. К сожалению, ситуация такова, что на сегодняшний день у нас, по официальным данным, примерно 35% граждан вынуждены экономить на еде. Это очень тревожный сигнал. Только за первое полугодие 2022 года в России количество бедных увеличилось на миллион человек. С того момента ситуация только ухудшалась, — пояснил в беседе с NEWS.ru эксперт.

Он напомнил, что падение реальных доходов россиян в 2022 году достигло 10%, при этом работающие россияне потеряли больше всех. Среди работающих граждан доля жалующихся на существенное ухудшение материального положения составляет 55% — это существенно выше, чем среди всего населения.

Надо также понимать, что ушедший из России иностранный бизнес напрямую формировал в РФ около 2 млн рабочих мест. Плюс 4–6 млн были связаны с ним косвенно. Сейчас все эти люди пополнили армию бедных или безработных. Поэтому идея уйти в отпуск по уходу за ребенком вместо жены — это скорее мечта, а даже не реальные планы, — полагает Самодуров.

Психолог Елена Волкова заявила NEWS.ru, что не стоит видеть за этими цифрами только экономические причины. По ее оценкам, некоторые мужчины уходят в отпуск по уходу от «определенной инфантильности».

Нет, я не считаю, что уход за ребенком — это отдых, это очень тяжелая работа. Но некоторые мужчины идут на такой шаг, потому что не хотят, например, каждое утро ходить на работу, не хотят делать карьеру и испытывать каждодневный стресс из-за служебных конфликтов, — отметила Волкова.

Однако резкая «переквалификация» мужчин может иметь под собой и иные причины.

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Защита от мобилизации?

Судя по всему, некоторые мужчины в России уверены, что декрет может спасти их от мобилизации в том случае, если таковая будет в очередной раз объявлена, предположил в разговоре с NEWS.ru руководитель Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов. Психолог Волкова также признала, что частичная мобилизация, которая была объявлена в минувшем сентябре, также внесла свою лепту:

Многие увидели в этом [декретном отпуске] возможность избежать призыва в зону боевых действий. Я сама сталкивалась с несколькими такими историями: мужчины писали заявления, теряли деньги, уходили в декрет. Они уверены, что в таком случае мобилизация им не грозит.

Однако адвокат Григорий Сарбаев пояснил NEWS.ru, что отпуск по уходу за ребенком к основаниям для отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации не относится, об этом говорится в статье 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации».

То есть даже если отец оформил такой отпуск, а других оснований для отсрочки нет, то он подлежит мобилизации, — отметил Сарбаев.

Но если в семье есть и другие дети (не менее четырех, а если воспитывается без матери, то достаточно и одного), не достигшие 16-летнего возраста, за которыми некому присматривать, дети-инвалиды, трое детей в семье и одновременно беременная жена, срок беременности которой равен или превышает 22 недели, отец может получить отсрочку от мобилизации, уточнил юрист.

Да и в целом уйти в декрет мужчине на деле не так и просто, отмечает социолог Сергей Таланов. По его словам, после того как официально появилась возможность мужчинам брать отпуск по уходу за ребенком, многие начали мечтать воспользоваться этой возможностью.

Но на практике это реализовать оказалось крайне сложно, потому как доминирующая культура предписывает для мужчины роль добытчика. В итоге подчас получалось так: мужчина приходил к работодателю и говорил о своем желании сидеть с ребенком, а ему отвечали — с ума сошел, ты же не женщина. Хочешь сидеть дома — увольняйся, — рассказал NEWS.ru Таланов.

Впрочем, для некоторых декретный отпуск, напротив, становится эффективным способом решить трудовые конфликты. Например, москвич Александр благодаря декрету сумел избежать увольнения.

У нас сменилось руководство, и новый начальник почему-то решил избавиться от меня. Попросил написать заявление по собственному. Я отказался и ушел в декрет — у меня несколько месяцев назад родилась дочь. Супруга прервала свой отпуск по уходу, вышла на работу, а я заменил ее. В итоге до исполнения ребенку трех лет я по закону фактически неприкасаемый — уволить меня нельзя, — рассказал NEWS.ru мужчина.

Иногда отпуск по уходу за ребенком финансово выгоднее брать мужчине, пояснил NEWS.ru независимый финансовый советник Сергей Кикевич.

«Во-первых, многие работают удаленно, отпуск в таких случаях является формальностью, человек все равно продолжает работать. Во-вторых, иногда мама не трудоустроена по трудовому договору, работает как самозанятая, уходить в декрет ей совсем невыгодно. Кроме того, пособие по уходу зависит от размера заработка за предыдущие периоды: если у отца ребенка таковой выше, чем у матери, то оформлять декретный отпуск ему выгоднее», — отметил Кикевич.

В российском обществе все больше изменяются роли в сторону смягчения патриархальных рамок, признаёт в беседе с NEWS.ru основатель консалтингового агентства Redoo Светлана Андреева. Еще в 2017 году, говорит она, в рамках опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 72% россиян высказали мнение, что мужчина может ухаживать за детьми и вести домашнее хозяйство, и только 15% опрошенных россиян посчитали, что воспитание детей — исключительно женская обязанность.

Если государство хочет, чтобы в России изменилась демографическая ситуация, помимо прочего ему стоит подумать о популяризации равноправной модели поведения в паре, когда непростая ответственность по заботе о детях распределяется между мужем и женой, — указала Андреева.

Правда, в таком случае придется брать в пример западную модель поведения, когда мужчины продолжают активно участвовать в жизни своих детей, даже будучи разведенными с их матерью.