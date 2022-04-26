В Дагестане запустили производство бурок с солнечными панелями

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В Дагестане начали производить на заказ традиционные северокавказские бурки со встроенными солнечными панелями. Любой пастух может приобрести себе такую и заряжать от неё свой телефон, пока пасёт стадо, рассказал NEWS.ru руководитель проектного офиса по развитию возобновляемой энергетики в Дагестане Solar Integration Артур Алибеков.

По его словам, первая бурка с солнечной панелью была изготовлена ещё в 2019 году. Её подарили одному из чабанов, который и занимался тестированием высокотехнологичного предмета гардероба. Позднее несколько подобных бурок в качестве сувениров преподнесли гостям региона.

Алибеков отметил, что стоимость бурки составляет от 15 тысяч рублей. Используемая в ней солнечная панель — российского производства, её делают в Дагестане.

К ней можно подключить и зарядить телефон от энергии Солнца несколько раз, а в тёмное время суток использовать аккумулированную в накопителе энергию. При этом вес солнечных элементов минимальный и они съёмные, — рассказал Алибеков.

Он добавил, что Solar Integration недавно начала изготовление на заказ столиков, лавок и остановок со встроенными солнечными панелями, с помощью которых можно кипятить чайник или подключить к ним микроволновку.

Ранее сообщалось, что через 5–10 лет многие россияне будут оплачивать покупки посредством чипа, вживлённого под кожу. Программа чипизации была запущена ещё в 2014 году, но за это время её участниками стали менее тысячи россиян. При этом внедрение такой технологии поддерживают около 100 тысяч человек. Однако массовое её применение пока обсуждать сложно из-за возможных проблем с компонентами.