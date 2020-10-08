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В ЦНИИ Роспотребнадзора заявили, что женщины чаще болеют коронавирусом

13:05, 08 октября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Женщины заражаются коронавирусом немного чаще мужчин, сообщил Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин.

Мы видим, что с неким перевесом, в 2-3%, женщины болеют чаще, чем мужчины, — сказал он в рамках конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность».

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что рост числа инфицированных коронавирусом в России должен стать поводом для серьёзной обеспокоенности, поэтому каждый должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности.

За минувшие сутки в России выявлено 11,4 тысячи новых случаев заражений коронавирусом. Всего в стране с начала пандемии заболели более 1,2 млн человек. Жертвами инфекции стали 22 тысячи россиян, а количество выздоровевших превышает 1 млн. Россия занимает четвёртое место по уровню заболеваемости COVID-19 в мире. В первую тройку входят США, Индия и Бразилия.

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