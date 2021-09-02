В ЦИК заявили, что Потапенко сняли не из-за акций «Яндекса» и «Сбербанка»

Центральная избирательная комиссия потребовала от издания «Медуза» (признано российскими властями иноагентом) опровергнуть публикации о том, что предпринимателя Дмитрия Потапенко сняли с выборов из-за наличия у него акций «Яндекса» и «Сбербанка». Об этом говорится в Telegram-канале ЦИК.
В ведомстве
В «Медузе»
О том, что предпринимателя снимают с выборов из-за акций «Яндекса» и «Сбербанка» он сам
1 сентября Верховный суд отменил регистрацию Потапенко на выборах в Госдуму. Таким образом, было удовлетворено заявление Центральной избирательной комиссии. В ЦИК считают, что у бизнесмена есть иностранные активы — акции компаний, в том числе «Яндекса», «Сбербанка» и «Полиметалла». Сам Потапенко на заседании говорил, что комиссия основывает свои выводы на подложных документах и «экселевской табличке». Потапенко выдвигался от Российской партии свободы и справедливости.
Предприниматель не согласился с этим решением и пообещал бороться за право участвовать в выборах «14 миллионов наших сограждан, которые открыли брокерские счета».