В ЦИК заявили, что Потапенко сняли не из-за акций «Яндекса» и «Сбербанка»

Центральная избирательная комиссия потребовала от издания «Медуза» (признано российскими властями иноагентом) опровергнуть публикации о том, что предпринимателя Дмитрия Потапенко сняли с выборов из-за наличия у него акций «Яндекса» и «Сбербанка». Об этом говорится в Telegram-канале ЦИК.

В ведомстве заявили , что бизнесмен владеет бумагами иностранных компаний, среди которых Apple, AT&T, Banc of America, CBOM Finance, Chevron, Citibank, FinEx, Ford, Gaz Finance, General Electric, Pfizer, Tesla, Procter & Gamble, Viatris, «Полиметал», «Яндекс» (Yandex N.V.) и Jacobs Engineering Group.

В «Медузе» подтвердили получение письма от ведомства. В тексте говорится, что Потапенко ещё до получения мотивированного решения «сделал выводы о тех мотивах, которыми руководствовался суд» и сообщил, что причиной стали акции «Яндекса» и «Сбербанка».

О том, что предпринимателя снимают с выборов из-за акций «Яндекса» и «Сбербанка» он сам рассказывал «Коммерсанту».

1 сентября Верховный суд отменил регистрацию Потапенко на выборах в Госдуму. Таким образом, было удовлетворено заявление Центральной избирательной комиссии. В ЦИК считают, что у бизнесмена есть иностранные активы — акции компаний, в том числе «Яндекса», «Сбербанка» и «Полиметалла». Сам Потапенко на заседании говорил, что комиссия основывает свои выводы на подложных документах и «экселевской табличке». Потапенко выдвигался от Российской партии свободы и справедливости.

Предприниматель не согласился с этим решением и пообещал бороться за право участвовать в выборах «14 миллионов наших сограждан, которые открыли брокерские счета».