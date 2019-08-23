Завтра на ставшем нашим Гайд-парком пустынном проспекте им. Академика Сахарова соберётся не оппозиция и даже не проправительственные активисты. Туда по идее должны прийти все те москвичи, для кого события далёкого уже августа 1991 года не стали просто одной из дат исторического календаря. Да, объявлен концерт, обещаны звёзды первой величины типа Киркорова и Лепса. Однако даже если только тяга к зрелищу и приведёт молодых на проспект, то, значит, миссия мероприятия будет исполнена. Поскольку всё равно они так или иначе погрузятся в атмосферу тех трёх дней, которые решили судьбу страны.

Да, флаг — один из основных символов суверенного государства. Но в конце восьмидесятых нынешний триколор стал символом нарождавшегося альтернативного демократического движения. В отличие от красного знамени, которое всё больше тогда ассоциировалось не с победой во Второй мировой, но со всё глубже погружавшейся в системный кризис властью. Далеко не все воспринимали триколор как естественное продолжение российских геральдических традиций. Некое возвращение к корням, от которых страна была искусственно оторвана в 1917-м.

Для одних новый матерчатый символ был отражением стремления Петра Первого во всём обезьянничать, глядя на Запад. Утверждали, что он просто перевернул голландский флаг. Хотя триколор в нынешнем виде поднимали на торговых кораблях ещё и при Алексее Михайловиче. Для других флаг олицетворял реванш белого движения, а то и власовщину. Депутатов, которые рисковали приходить с трёхцветными флажками на заседания советов разного уровня, подвергали обструкции.

Сергей Булкин/News.ru

А потому коллективный проход 22 августа 1991 года от Белого дома по тогда ещё Калининскому проспекту с гигантским трёхцветным полотнищем стал, пожалуй, самой яркой точкой тех трёх тревожных дней.

Однако злоключения триколора в России на том не закончились. Неоднозначное отношение части населения к возвращённому полотнищу привело к тому, что новые власти, опасаясь массовой профанации, свели к минимуму возможность использования национального символа. Фактически долгое время триколоры можно было вывешивать исключительно на резиденциях органов власти разного уровня. Но вот украсить им по американской традиции собственный коттедж или просто балкон строго воспрещалось. Но самое удивительное, что именно молодёжь де-факто покончила с таким опасливо замшелым подходом, активно приходя на спортивные арены с новым флагом для поддержки своих чемпионов. Для таких целей флаги даже воровали, снимая с официальных зданий.

В результате был тот самый случай, когда законодательство догнало практику. Теперь флаг стал общедоступным символом выражения патриотизма, симпатии к собственному отечеству. Искусственная стенка была сломана.

Поэтому-то завтрашний митинг-концерт должен выглядеть не столько политическим мероприятием, сколько просто праздником. Во всяком случае, можно будет убедиться, в чьих руках российское знамя сегодня.