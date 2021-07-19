В Челябинске задержали замминистра экологии

Заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков был задержан. В ведомстве проводятся оперативно-следственные действия. Об этом сообщает URA.RU.

Телефон замминистра не отвечает, а пресс-служба СУ СКР по региону сообщила, что информации о происходящем в Министерстве экологии у них нет.

Да, нам известно о ситуации. Губернатор уведомлен. Мы заинтересованы в объективном и всестороннем расследовании. Министерство окажет полное содействие органам правопорядка, — прокомментировали произошедшее в пресс-службе губернатора Челябинской области.

Безруков находится на должности замминистра экологии Челябинска с января 2020 года. До этого он руководил управлением экологического просвещения и работы с обращениями граждан в министерстве. Также был гендиректором экологического фонда «Моя планета» до 2018 года.

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