https://static.news.ru/photo/7c5e6130-426f-11ea-b2b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Бородин/ТАСС

В Челябинске из-за вспышки гриппа и ОРВИ закрыли две школы и 126 классов, в которых заболеваемость учеников превысила 26%.

Как сообщили в горздравуправлении, вечером в среду, 29 января, состоится заседание областного штаба по гриппу, на котором обсудят вопрос введения массового карантина.

По данным ведомства, за неделю в области заболело более 25 тысяч жителей. При этом заболеваемость школьников в возрасте от 7 до 14 лет увеличилась на 50%. Среди вирусов регистрируются: парагрипп, аденовирусы, риновирусы, в том числе пандемический А (H1N1), так называемый «свиной грипп», сообщает «Интерфакс-Урал».

Накануне в одной из школ, которую закрыли на карантин, скончалась 13-летняя ученица. Девочка была доставлена в больницу с высокой температурой. Причина её смерти устанавливается.

Ранее NEWS.ru писал, что в России начался сезонный подъём заболеваемости гриппом. По данным Роспотребнадзора, в двух субъектах РФ пока незначительное превышение эпидпорога. Однако удельный вес вируса гриппа увеличивается каждую неделю.