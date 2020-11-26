В Центробанке РФ рассказали, как избежать мошенничества в «чёрную пятницу»

https://static.news.ru/photo/7c2e10f4-2fed-11eb-9c9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиянам следует придерживаться нескольких правил, чтобы не стать жертвами мошенников во время предновогодних распродаж, известных как «чёрная пятница». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Ажиотажем вокруг этого события не преминули воспользоваться кибермошенники. Они создают фишинговые сайты, маскируясь под известные бренды, а также рассылают письма-ловушки со ссылками якобы для предзаказа товаров по сниженным ценам, — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ рекомендовали гражданам завести отдельную банковскую карту либо электронный кошелёк для покупок в этот период, установив при этом лимит на расходы, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение пресс-службы Центробанка. Таким образом, злоумышленники, получив доступ к вашим данным, не смогут распоряжаться вашими средствами в полном объёме.

Специалисты Банка России также обращают внимание, что покупки нужно совершать только на надёжных сайтах, чтобы не стать жертвами фишинга, когда мошенники создают схожие по оформлению и названию сайты для получения данных клиентов.

Сохраните официальные адреса магазинов заранее в закладках браузера. Обращайте внимание на адресную строку страницы. Адрес должен начинаться с https, и в начале адресной строки должен стоять знак закрытого замочка. Нажмите на него и проверьте сертификат: он должен быть выдан именно той компании, на странице которой вы находитесь, — рассказали в ЦБ.

В регуляторе добавили, что обезопасить себя от фишинга можно также, совершая покупки через мобильные приложения магазинов.

Эксперты также советуют россиянам не переходить по неизвестным ссылкам, а также установить на свои девайсы надёжный антивирус, который вовремя оповестит о виртуальной угрозе.

Как сообщал NEWS.ru, в Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников, пользуясь мессенджером Telegram.