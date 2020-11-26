В Центробанке РФ рассказали, как избежать мошенничества в «чёрную пятницу»

Россиянам следует придерживаться нескольких правил, чтобы не стать жертвами мошенников во время предновогодних распродаж, известных как «чёрная пятница». Об этом рассказали в пресс-службе ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Ажиотажем вокруг этого события не преминули воспользоваться кибермошенники. Они создают фишинговые сайты, маскируясь под известные бренды, а также рассылают письма-ловушки со ссылками якобы для предзаказа товаров по сниженным ценам, — говорится в сообщении регулятора.
В ЦБ рекомендовали гражданам завести отдельную банковскую карту либо электронный кошелёк для покупок в этот период, установив при этом лимит на расходы,
Специалисты Банка России также обращают внимание, что покупки нужно совершать только на надёжных сайтах, чтобы не стать жертвами фишинга, когда мошенники создают схожие по оформлению и названию сайты для получения данных клиентов.
Сохраните официальные адреса магазинов заранее в закладках браузера. Обращайте внимание на адресную строку страницы. Адрес должен начинаться с https, и в начале адресной строки должен стоять знак закрытого замочка. Нажмите на него и проверьте сертификат: он должен быть выдан именно той компании, на странице которой вы находитесь, — рассказали в ЦБ.
В регуляторе добавили, что обезопасить себя от фишинга можно также, совершая покупки через мобильные приложения магазинов.
Эксперты также советуют россиянам не переходить по неизвестным ссылкам, а также установить на свои девайсы надёжный антивирус, который вовремя оповестит о виртуальной угрозе.
Как сообщал NEWS.ru, в Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников, пользуясь мессенджером Telegram.