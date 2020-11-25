В Роскачестве рассказали, как избежать мошенничества в Telegram

https://static.news.ru/photo/258da62c-2f18-11eb-bfcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сразу несколько популярных каналов в Telegram с сотнями тысяч подписчиков могли лишиться в ноябре управления своими площадками. Причиной стали попытки мошенников «угнать» каналы через фишинговую переписку.

Простые пользователи мессенджера также рискуют стать жертвами мошенников. Конечно, в этом случае под угрозой находятся не крупные каналы, приносящие доход, но персональные и платёжные данные пользователя. Как рассказали в Роскачестве, чаще всего злоумышленники прибегают к методам социальной инженерии. Они маскируют свои намерения под рекламные переговоры, после этого невзначай предлагают скачать файл с презентацией продукта. Этот файл и содержит программу, которая «угоняет» управление аккаунтом и передаёт данные мошенникам.

У популярных Telegram-каналов также зачастую бывают клоны с похожим оформлением и содержанием, которые заполнены рекламой и фишинговым контентом. По этой причине эксперты рекомендуют обращать внимание на галочки-верификаторы во время поиска нужного канала. С их помощью пользователь сможет отличить настоящий канал от фейкового.

В Роскачестве также рекомендуют во избежание мошенничества не переходить по внешним ссылкам на сомнительных каналах, не доверять предложениям о лёгком заработке и вложениях во время кризиса и не скачивать файлы из внешних источников или прикреплённые файлы-архивы.

Как сообщал NEWS.ru, в России активизировались нелегальные кредиторы и коллекторы. Число жалоб от граждан на нелегальных взыскателей задолженностей выросло с 66 до 72%. Также в третьем квартале 2020 года в России выявлено нелегальных кредиторов на 56,8% больше, чем в предыдущем. По мнению представителей Центробанка, всплеск нарушений связан с послаблением карантинных мер, введённых ранее в связи с пандемией коронавируса.