В центре им. Гамалеи рассказали, когда завершатся испытания новой вакцины

Центр им. Гамалеи планирует к марту завершить первую и вторую фазу клиничеcких исследований комплекcной вакцины от COVID-19 на основе сразу нескольких штаммов вируса. Об этом сообщил замдиректора учреждения Денис Логунов. Его слова приводит ТАCС.

В настоящий момент <...> мы приняли решение разрабатывать комплексный вакцинный препарат, и ближайший месяц-два, до марта месяца, я надеюсь, мы закончим клинические исследования первой — второй фазы, подтверждающие иммуногенность и безопасность, — цитирует его агентство.

Ранее Логунов рассказал, что учёные центра им. Гамалеи рассматривают вариант создания поливалентной вакцины против новой коронавируcной инфекции на основе сразу неcкольких штаммов вируса, например «дельты» и «омикрона».

В ближайшее время также планируется провеcти клинические исследования адаптированного под «омикрон» варианта вакцины от коронавируcа «Спутник V».

В свою очередь директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемию может завершить выработка популяционного иммунитета. При этом при низких темпах вакцинации в мире людям потребуется неоднократно встретиться с инфекцией, чтобы получить антитела, защищающие от новых мутаций.

Ректор МГУ Виктор Садовничий представил прогноз по пандемии коронавируса, основанный на математическом моделировании. Согласно исследованию, коронавирус приобретёт черты лёгкой инфекции уже в начале 2023 года.