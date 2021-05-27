В Центре Гамалеи назвали долю полностью привитых от коронавируса россиян

https://static.news.ru/photo/18f197d8-bee8-11eb-acd5-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

К настоящему времени процедуру вакцинации от коронавируса полностью прошла десятая часть жителей России. Об этом заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Н. Ф. Гамалеи Владимир Гущин. Его слова приводит РИА Новости.

На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан, — сказал учёный.

Он также отметил, что те, кто получил обе дозы вакцины, перестают быть заразными и не представляют опасности для окружающих. Кроме того, для них в 14 раз снижается риск заболеть в среднетяжёлой или тяжёлой форме.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что к осени должно быть привито от коронавируса 60% взрослого населения страны. Министр подчеркнул, что эта задача является приоритетной. Он также отметил, что эпидситуация в регионах остаётся напряжённой и переломить её можно только путём достижения коллективного иммунитета.

Мурашко призвал медиков лично подать россиянам пример ответственного отношения к здоровью. Вирусолог НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, в свою очередь, предложил священнослужителям агитировать население прививаться от коронавируса.