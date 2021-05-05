В центре Чумакова выявили, что вакцина от полиомиелита спасает от COVID-19

https://static.news.ru/photo/fd8ff456-addc-11eb-8a67-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что живая отечественная вакцина от полиомиелита может предупреждать заболевание коронавирусом. По его словам, это экспериментально доказано специалистами центра, сообщает телеканал «Россия 1».

Отмечается, что в центре проверили гипотезу советского вирусолога, академика Михаила Чумакова, предположившего в 1960-х годах полезность живой вакцины от полиомиелита в смягчении течения гриппа.

Мы дали порядка 60 добровольцам живую вакцину от полиомиелита и в результате этого получили резкое снижение заболеваемости в данной группе. Этот вопрос мы доказали, — отметил Ишмухаметов.

Он добавил, что в центре Чумакова решили оставить вакцинирование от полиомиелита в стороне в качестве «скоропомощностного варианта».

Ранее стало известно, что мировые сводки с пандемических фронтов свидетельствуют, что пока коронавирус не торопится отступать. В ряде стран наблюдается очередной рост заболеваемости. На этом фоне в России дела пока обстоят не так тревожно, как, например, в Турции или Бразилии, Канаде или Иране, Франции или особенно Индии.