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Роспотребнадзор призвал не покупать произведённые и упакованные в домашних условиях продукты. Как сообщили в ведомстве, они могут быть опасны для организма человека.

Производители в домашних условиях, как правило, не имеют специального образования и могут просто не обладать знаниями, которые необходимы для приготовления качественного и безопасного продукта. Уже на этапе создания продукт, изготовляемый...