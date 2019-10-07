Синоптики рассказали, когда в Центральную Россию вернётся тепло. По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, потепление в средней полосе России начнётся уже со вторника 8 октября, а к выходным погода и вовсе вернётся к сентябрьским значениям
В ближайшие дни влияние холодного атмосферного фронта стихнет, и воздух прогреется до 4-9 градусов. В выходные жители Центральной России смогу наслаждаться по-настоящему тёплой погодой. Столбики термометров покажут до 15 градусов тепла, передают «
Ранее News.ru писал, что прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. Столбики термометров опустились до 0,8 градуса. По данным Метеобюро, за последние сутки в городе выпало 12 мм осадков, что составляет 20% месячной нормы, которая равна в это время года 59 мм.
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