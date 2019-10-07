https://static.news.ru/photo/5a00ae12-e8c5-11e9-8fa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Прошедшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени. Столбики термометров опустились до 0,8 градуса.

По данным Метеобюро, за последние сутки в городе выпало 12 мм осадков, что составляет 20% месячной нормы, которая равна в это время года 59 мм.

7 октября 1986 года было зафиксировано рекордное похолодание. Температура воздуха тогда опустилась до минус 4,4 градуса, сообщает «Интерфакс».

Выход активного циклона с юга Европы на территорию Центрального федерального округа продолжает оказывать влияние на погоду в Москве. Днём 7 октября ожидается облачность. Воздух прогреется до плюс 3–5 градусов. При этом будет дуть сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. Возможны осадки в виде дождя и мокрого снега.

Ранее News.ru писал о том, что автовладельцам Москвы не нужно торопиться с заменой летней резины на зимнюю. Такой совет дал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, менять шины следует тогда, когда среднесуточная температура воздуха переходит через нулевую отметку. Как правило, это происходит, если в дневные часы на протяжении пяти–семи дней воздух не прогревается теплее плюс пяти градусов.