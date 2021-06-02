В Братске отец и сын попали в больницу после нападения собаки

https://static.news.ru/photo/7d94b52c-c388-11eb-82f8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Братске пятилетний мальчик и его отец попали в больницу после нападения овчарки. У ребёнка остались шрамы на лице и психологическая травма, пишет «КП-Иркутск».

Инцидент произошёл в частном секторе района Сосновый Бор. Местный житель привёл двух своих сыновей на новую детскую площадку. Когда он ненадолго отлучился домой, на игравших детей напала крупная собака.

Когда отец подоспел на место происшествия, у мальчика были разорваны щека и одежда. Ребёнок был весь в крови и плакал. Отведя сына домой, мужчина вернулся на площадку, чтобы выяснить, кто хозяин собаки.

В это время пёс повторил атаку. Защищая других детей, мужчина получил травму — животное вцепилось ему в руку. В больницу отец и сын попали вместе. Там они провели неделю.

Хозяйкой собаки оказалась владелица расположенной поблизости фермы. Пострадавшие подали на неё в суд. Разбирательство длилось более полугода. В итоге им присудили на двоих 55 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

По словам мужчины, его сын до сих пор боится собак и вздрагивает даже при виде некрупных животных. Кроме того, он стал заикаться.

Ранее сообщалось, что в Мурманске две бродячие собаки напали на девятилетнюю девочку. Врачи обнаружили на её теле более ста укусов.