В Большом театре назвали дату и место похорон погибшего на сцене актёра

Похороны актёра Евгения Кулеша, погибшего на сцене Большого театра во время спектакля «Садко», состоятся 13 октября 2021-го, рассказала NEWS.ru представитель учреждения. ГАБТ также возьмёт на себя все расходы, связанные с погребением, и окажет посильную материальную помощь семье покойного артиста мимического ансамбля.

Так как Евгений Кулеш будет похоронен на кладбище Решетниково в Клинском районе Московской области, руководством Большого театра было принято решение провести церемонию прощания в Атриуме Большого театра, чтобы дать возможность коллегам, друзьям и родным Евгения проститься с покойным. Эта церемония будет закрыта для средств массовой информации. В Большом театре произошла трагедия. Просим с пониманием отнестись к решению театра, — подчеркнули в пресс-службе.

Трагедия в Большом театре произошла 9 октября на показе спектакля «Садко». Актёра придавило десятитонной декорацией, Евгений Кулеш умер на глазах у зрителей.

Народный артист России Николай Цискаридзе заявил, что причина трагедии кроется в «эффективной работе» менеджмента театра. Он рассказал, что декорация, под которой погиб актёр, уже становилась причиной ЧП. Приятель Евгения Кулеша рассказал, что тот хотел уволиться из учреждения, в котором прослужил 20 лет. За всё это время 37-летний артист был на вторых ролях.

Ранее адвокат Андрей Алёшкин заявил, что Большой театр обязан выплатить родственникам погибшего актёра компенсацию. Евгений Кулеш погиб на рабочем месте, поэтому важно организовать не только уголовное, но и производственное расследование.