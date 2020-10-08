В Белоруссии подтвердили объявление Тихановской в розыск

https://static.news.ru/photo/306d98dc-0960-11eb-aa7b-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории республики и России, заявила пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.

Подтверждаю. Но в рамках какого дела — уточняйте в Следственном комитете Республики Беларусь, — сказала она в комментарии для РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее в пресс-центре МВД РФ сообщили, что российские следственные органы не возбуждали никаких уголовных дел в отношении Тихановской. Там также заявляли, что включение Тихановской в базу разыскиваемых лиц, размещенную на сайте ведомства, связано с тем, что главный информационно-аналитический центр министерства осуществляет формирование межгосударственного информационного банка.

В Белоруссии уже два месяца продолжаются массовые акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Последняя, будучи вынуждена покинуть родину, выехала в Литву и получила поддержку западных политиков. При этом она заявила о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным. По её словам, она хотела бы понять, почему тот поддерживает Александра Лукашенко, чью победу на президентских выборах его политические противники и страны Запада не признали.