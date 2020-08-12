В Башкирии объяснили заявление чиновницы про слишком высокие пособия

https://static.news.ru/photo/ebe48b42-dc9d-11ea-b546-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Слова чиновницы о том, что россияне не хотят работать из-за слишком крупных пособий по безработице, необходимо воспринимать в контексте, заявила замдиректора Центра занятости Нефтекамска (Башкортостан) Ирина Семенихина.

По её словам, необходимо рассматривать доклад сотрудницы Центра занятости полностью.

Телевидение сделало нарезку реплик чиновницы, вырвав их из контекста, — сказала Семенихина.

Она пояснила, что чиновница имела в виду, что пособие по безработицы у ряда граждан превышает МРОТ. Сотрудница, уверяет замдиректора учреждения, никого не хотела оскорбить.

Семенихина добавила, что государство оказывает помощь безработным, которые пострадали от пандемии коронавируса, передаёт URA.RU.

Ранее чиновница заявила, что некоторые граждане не спешат искать вакансии из-за высоких выплат, объяснив тем самым рост количества безработных с начала пандемии. Она уточнила, что размер пособия в Нефтекамске составляет 5175 рублей, а при наличии ребёнка к сумме прибавляются три тысячи. Так, если в семье трое детей, безработному выплачивают почти 15 тысяч рублей в месяц, что превышает МРОТ.

Ранее NEWS.ru писал, что чиновница из Владимира Юлия Арсенина, прославившаяся высказыванием о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, стала временно исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения региона. Она заявляла, что именно в рождении наследников заключается предназначение женщин.