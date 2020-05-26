Советовавшая рожать вместо учёбы чиновница получила повышение

https://static.news.ru/photo/b6566e5a-9f4e-11ea-9406-fa163e074e61_660.jpg Юлия Арсенина Фото: zsvo.ru

Чиновница из Владимира Юлия Арсенина, прославившаяся высказыванием о том, что девушкам лучше не учиться, а рожать, стала временно исполняющей обязанности руководителя департамента здравоохранения региона.

Отмечается, что её начальник — директор депздрава Алексей Мозалев —уволился в связи с переходом на другую работу. Женщина как его заместитель получила повышение. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Владимир Сипягин, сообщает РИА Новости.

В прошлом году Арсенина посоветовала россиянкам рожать детей вместо того, чтобы получать образование. По словам чиновницы, именно в рождении наследников заключается предназначение женщин.

Как писал NEWS.ru, сотрудницу администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук сняли с должности за комментарий в соцсетях, в котором она раскритиковала оказание государством помощи семьям с детьми. Бузовчук «прославилась» словами о том, что «рожающим все должны и обязаны», а раньше жили и «не скулили».