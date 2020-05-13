Депутат назвал слова саратовской чиновницы о «скулящих» рожающих хамством

https://static.news.ru/photo/58f1e384-9490-11ea-bf60-fa163e074e61_660.jpg Фото: mu_cmi./vk.com

Чиновница из Саратовской области Лидия Бузовчук продемонстрировала хамское поведение. Об этом заявил депутат Госдумы Николай Панков.

Бывшая исполняющая обязанности директора муниципального бюджетного учреждения «Центр молодёжных инициатив Энгельсского муниципального района» Бузовчук «прославилась» словами о том, что «рожающим все должны и обязаны», а раньше жили и «не скулили». В пресс-службе администрации района сообщили, что по итогам проверки Бузовчук отстранили от должности.

[И. о. главы района Алексей] Стрельников быстро среагировал, уволив чиновницу, которая позволяет себе хамское поведение по отношению к людям, — цитирует Панкова РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, в Саратовской области чиновницу уволили за комментарий в соцсетях.