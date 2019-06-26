https://static.news.ru/photo/d05f2ade-9820-11e9-8e10-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jeff Tzu-chao Lin/imageBROKER.com/Global Look Press

Россиянкам следует рожать детей вместо того, чтобы получать среднее и высшее образование. Такое мнение высказала заместитель директора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина.

Чиновница уверена, что именно в рождении детей заключается предназначение женщин, а личностный рост и развитие могут и подождать.

Да, тяжело будет, тем не менее это дар, который в жизни бывает, может быть, один раз, — сказала она.

Кроме того, Арсенина выразила уверенность, что чем раньше девушка начнёт заводить детей, тем больше шансов, что она их родит, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Призываю матерей не осуждать дочерей за раннюю беременность, — сказала чиновница.

Столь смелое заявление уже успело вызвать негативный общественный резонанс. Отвечать за свою подчинённую пришлось губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину. По его словам, это личное мнение чиновницы и никоим образом оно не должно браться на вооружение.

Считаю, Юлия Владимировна выразила свое мнение как врач. Я же уверен, что каждый человек вправе самостоятельно определять свою судьбу. Высокий уровень профессиональной подготовки граждан для экономики страны так же важен, как и высокий уровень рождаемости, — цитирует его РИА Новости.

Ранее Общественная палата России нашла способ улучшить демографическую ситуацию в РФ. Предлагается нарастить расходы на поддержку семей с детьми с 0,47% до 2% ВВП в год, писал News.ru.