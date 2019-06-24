https://static.news.ru/photo/59bed1c8-9685-11e9-8326-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Общественная палата (ОП) России нашла способ значительно улучшить демографическую ситуацию в РФ. Для этого предлагается нарастить расходы на поддержку семей с детьми с 0,47% до 2% ВВП в год.

Как следует из доклада ОП «Демография — 2024. Как обеспечить устойчивые естественный прирост населения РФ», в организации считают возможным достичь суммарного коэффициента рождаемости (СКР) 1,95-2,05 к 2024 году.

Для демографического прорыва нужны прорывные решения: требуется увеличить объём инвестиций в семейную политику до 2% ВВП и изменить структуру инвестиций, поддержав многодетные семьи. Нынешний уровень инвестиций на поддержку семей с детьми национального проекта «Демография» 0,47% ВВП в год не обеспечит возвращения устойчивого естественного прироста и решения стратегической задачи демографической и геополитической устойчивости страны, — следует из доклада.

В ОП отмечают, что Сахалинская область служит показательным примером - масштабные меры помощи многодетным семьям, в том числе за счёт поддержки рождения третьего ребенка, привели к росту показателя СКР в регионе с 1,56 в 2011 году до 2,16 в 2016. При этом число многодетных семей на Сахалине выросло за отчётный период вдвое.

Главными причинами снижения уровня рождаемости в России названы последствия низкой рождаемости 90-х годов, а также снижение реальных доходов населения и рост бедности семей с детьми, которые составляют 78% от всех бедных домохозяйств.

Число женщин детородного возраста в России к 2033 году сократится на четверть, сообщил первый замглавы Минтруда РФ Алексей Вовченко на сессии «Демография как фактор глобальной политики: современные тенденции» Петербургского международного экономического форума, писал News.ru.