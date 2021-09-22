Россияне не смогут полететь в Таиланд напрямую в 2021 году

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщила, что россиянам, скорее всего, не стоит ждать возобновления прямого авиасообщения с Таиландом до конца 2021 года. В 2022-м всё будет зависеть от ситуации с коронавирусом, рассказала она, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС в рамках форума «Инвестиции в развитие здоровой страны. Цифры. Факты. Возможности».

До конца года вряд ли, — сообщила Ломидзе.

По словам исполнительного директора АТОР, даже несмотря на отсутствие прямых перелётов, многие россияне всё равно готовы провести отпуск в Таиланде.

Сейчас вакцинированные туристы, в том числе из России, могут отдыхать на Пхукете и Самуи, не соблюдая карантин. В октябре у привитых гостей Таиланда появится возможность отправиться ещё в восемь регионов страны, включая Бангкок, без принудительной самоизоляции.

Ранее в АТОР напомнили россиянам о правилах посещения Таиланда. Также в ассоциации рассказали, как кратчайшим путём добраться до страны ввиду временного отсутствия прямого авиасообщения.