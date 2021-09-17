В АТОР рассказали об улучшении сервиса в российской туриндустрии

В России всё ещё не хватает гостиниц, но в целом тенденция в туристическом сервисе положительная. Об этом «МИР 24» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин. По его словам, Ростуризм очень внимательно отслеживает информацию по качеству услуг и соответствию классификации гостиниц.

Горин сообщил , что обратная связь Туризмконтроль.рф, которая запущена на ресурсе Ростуризма, обрабатывает все поступающие предложения и жалобы.

Он также отметил, что в этом году в программе кешбэка приняли участие три тысячи партнёров: отели, туроператоры, турагенты и онлайн-платформы. Благодаря конструктору путешествий человек мог выбрать целый турпакет или просто забронировать отель.

За время действия программы стало больше туристов, которые выбирают путешествия по России. В связи с этим федеральные операторы, которые раньше в основном занимались выездным туризмом, теперь активно разрабатывают национальные брендовые маршруты, подчеркнул Горин.

Сейчас в рамках программы кешбэка активно развиваются культурно-познавательный, исторический, оздоровительный туризм.

Сейчас это крайне важно. После пандемии многим нужно и санаторно-курортное лечение, отдых, оздоровление, — сказал вице-президент АТОР.

Ранее Горин сообщил, что с начала пандемии коронавируса в России вырос спрос на оздоровительный туризм. По его словам, в этом году особо популярен отдых на Байкале. Среди новинок пользуются спросом путёвки на Сахалин.