В АТОР рассказали о нашедших способ попасть в Египет россиянах

https://static.news.ru/photo/807b9e48-db37-11ea-aa89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Farnsworth/Global Look Press

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Мая Ломидзе рассказала на брифинге, как российские туристы отправляются отдыхать в Египет, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между этой страной и Россией.

Брифинг прошёл в пресс-центре НСН. Ломидзе отметила, что Египет готов принимать российских туристов, однако в РФ не считают это государство отвечающим требованиям безопасности. Даже до пандемии коронавируса прямые рейсы из РФ летали исключительно в Каир.

Глава АТОР сообщила, что, несмотря на отсутствие сообщения, в организации заметили оживление в «самостоятельном сегменте» поездок в Египет. Россияне используют рейсы до Стамбула, а уже оттуда добираются до североафриканской страны.

Что касается доступных на сегодня стран, то выше всего поток, конечно, в Турцию. Рынок страны более ёмкий, чем, например, у Абхазии. Танзания не выстрелила совсем. Есть возможность туда улететь, но спроса нет. Великобритания с учетом двухнедельного карантина прибывающих туда иностранных граждан не может рассматриваться как полноценное туристическое направление, — рассказала Ломидзе.

Как передавал NEWS.ru, в АТОР прогнозируют бум въездного туризма в России с января 2021 года, когда начнут действовать электронные въездные визы для иностранцев.