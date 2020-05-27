В АТОР рассказали, когда россияне смогут отдыхать за границей

https://static.news.ru/photo/55071f12-a00e-11ea-91be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Представитель Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о сроках возобновления поездок за рубеж для российских туристов.

По её словам, Испания и Греция могут открыть границы с 1 июля, в Хорватии ждут туристов с 15 июня, также к приёму туристов готовятся Турция и другие страны.

Ломидзе отметила, что возобновление международного туризма — это двусторонний процесс. По её словам, пока неизвестно, когда возобновят полёты чартерные рейсы.

По нашей предварительной информации, до сентября не стоит ожидать снятия запретов на продажу туров из России за рубеж, — заявила представитель АТОР.

С 1 июня во многих регионах РФ возобновят работу санатории с медицинской лицензией. Так, с 1 июня россияне смогут отдохнуть в санаториях Краснодарского края и Сочи. Если люди просто приедут в регион и остановятся в частном секторе, то они должны будут две недели находиться на самоизоляции.

Я бы также не рекомендовала туристам не рисковать и не ехать на отдых без так называемых справок об эпидокружении. Без них санаторий не имеет права вас принять, — рассказала Ломидзе, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что курорты в РФ смогут возобновить работу только на следующем этапе снятия коронавирусных ограничений. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.