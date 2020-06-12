В апреле в России скончались 1660 человек с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/885b8fc4-ad5b-11ea-bfd1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

За апрель 2020 года в России зарегистрировано 1660 смертей среди пациентов с коронавирусом. Такие данные опубликовал Росстат.

По его данным, из 1660 случаев в 1270 случаях COVID-19 был идентифицирован. В остальных заболевание не было идентифицировано на 100%.

Также Росстат опубликовал данные об умерших, у которых коронавирус диагностировали, но основной причиной смерти признан не был. Согласно им, в 1052 случаях COVID-19 стал не причиной смерти, а «прочим важным состоянием». Из них в 435 случаях заболевание оказало существенное влияние на развитие смертельных осложнений, передаёт «Интерфакс».

Общее число скончавшихся за апрель, у которых был или подозревался коронавирус, составляет 2 712 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Москвы объяснили, чем вызваны расхождения данных департамента здравоохранения и сайта стопкоронавирус.рф по смертности от COVID-19. Это связано с тем, что мэрия передаёт федеральному штабу оперативные данные, известные на конкретные сутки, позже они уточняются, так как диагноз в ряде случаев устанавливает только вскрытие.