В апреле в России скончались 1660 человек с коронавирусом

За апрель 2020 года в России зарегистрировано 1660 смертей среди пациентов с коронавирусом. Такие данные опубликовал Росстат.
По его данным, из 1660 случаев в 1270 случаях COVID-19 был идентифицирован. В остальных заболевание не было идентифицировано на 100%.
Также Росстат опубликовал данные об умерших, у которых коронавирус диагностировали, но основной причиной смерти признан не был. Согласно им, в 1052 случаях COVID-19 стал не причиной смерти, а «прочим важным состоянием». Из них в 435 случаях заболевание оказало существенное влияние на развитие смертельных осложнений,
Общее число скончавшихся за апрель, у которых был или подозревался коронавирус, составляет 2 712 человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что власти Москвы объяснили, чем вызваны расхождения данных департамента здравоохранения и сайта стопкоронавирус.рф по смертности от COVID-19. Это связано с тем, что мэрия передаёт федеральному штабу оперативные данные, известные на конкретные сутки, позже они уточняются, так как диагноз в ряде случаев устанавливает только вскрытие.
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